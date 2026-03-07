Моника Коларова: Не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин

Смятам, че не успяхме да се мобилизираме по най-добрия начин, но има падения. Това каза волейболистката на ЦПВК Моника Коларова след загубата от Марица Пд с 1:3 в мач от 17-ия кръг на НВЛ за жени.

"Смятам, че отборът на Марица има много добре изградена висока блокада, която ни попречи. Не успяхме много да играем с нея. И смятам, че в това ни превъзжождат, не успяхме да бием най-силния си начален удар и това си оказа влияние. Смятам, че може да подобрим посрещането и отиграването на топките с блока", коментира Коларова.

Вижте интервюто във видеото!