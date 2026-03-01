БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Жана Тодорова: За жалост нямаме голям конкурент в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на Марица Пловдив сподели радостта си след успеха над ЦСКА.

жана тодорова жалост нямаме голям конкурент българия
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Капитанът на Марица Пловдив Жана Тодорова е категорична, че отборът се цели в титлата, като същевременно се надява конкуренцията в женския волейболен елит на България да се повиши.

Шампионките спечелиха домакинството си на ЦСКА с 3:0 гейма.

"Никога не трябва да подценяваме отбора на ЦСКА - това е отбор с история и качествени момичета и треньори. Не си позволихме подценяване. Вложихме се добре и резултатът е 3:0 за нас. Вторият гейм ни е най-труден. Може би очакваме отборите да спрат да играят. Важно е да преодоляваме тези моменти", сподели тя след срещата в интервю за БНТ.

Волейболистката на пловдивчанки призна, че мачовете в Европа носят различен заряд, спрямо тези от шампионата.

"В Шампионска лига е по-различно. Получават се страхотни двубои и разликата с българското първенство е голяма. За жалост нямаме толкова голям конкурент. Пожелавам си шампионската титла", допълни либерото.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Марица Пловдив постигна убедителен успех в домакинството на ЦСКА
Марица Пловдив постигна убедителен успех в домакинството на ЦСКА
Пореден успех за шампионките.
Чете се за: 01:50 мин.
#ВК Марица Пловдив #Жана Тодорова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
2
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
3
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
4
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
5
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Най-четени

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
2
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
4
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Видео

Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти
Божидар Саръбоюков: Взеха да стават много сбъднати мечти
Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч. Спортни новини 01.03.2026 г. 20:50 ч.
Юлия Иванова-Минчева: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш Юлия Иванова-Минчева: Само с проблясъци не става - за да биеш, трябва да блестиш
Чете се за: 01:37 мин.
Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата Ахметджан Ершимшек: Никога не подценяваме мачовете от шампионата
Чете се за: 01:50 мин.
Почина легендата на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов Почина легендата на ЦСКА и българския футбол Георги Велинов
Чете се за: 03:00 мин.
Колокросът определя националните шампиони в София по БНТ 3 Колокросът определя националните шампиони в София по БНТ 3
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ