Джанлоренцо Бленджини: Нашата основна цел остава непроменена, класиране за олимпийски игри

Джанлоренцо Бленджини е любител на всевъзможни спортове, но най-вече специалист в световен мащаб в един от тях. Той е архитектът на възраждането на мъжкия ни волейболен отбор в световен мащаб.

Италианецът стана първият чужденец в историята, получил приза за треньор на годината, за това, че изведе България до сребърните медали на световното първенство.

"За мен това означава много. Невероятно признание, чувство за гордост. Това показва, че сме постигнали нещо наистина значимо и преди всичко, не само във волейболен аспект, а и в социален", заяви старши треньорът, който често казва, че се чувства като българин у нас.

Питаме го, наистина ли е така?

"На първо място, това, което ме кара да се чувствам като у дома си, е отношението на хората. Не визирам само професионалните качества на хората, с които работя и изградих отношения. Следва да спомена всички, които не са в сферата на волейбола, но ме посрещнаха топло, открих сходство с моите виждания. И дори преди успеха на световното първенство и невероятното посрещане в София, още в първата ми година, усетих доброто отношение към мен. Заради това смятам, че бързо се почувствах на място, а и София много ми допада."

Италианецът коментира лаконично, но ясно присъствието на двама от неговите играчи в националния отбор, които попаднаха в Топ 10 в класацията "Спортист на годината" - Александър Николов и Симеон Николов.

"Признанието за българския волейбол сега трябва да е отправна точка за бъдещето достигане на още по-големи висини. Нашата основна цел остава непроменена. Класиране за Олимпийските игри /Лос Анджелис 2028/. Не трябва да се примиряваме с постигнатото дотук", категоричен е селекционерът.

Запитан намира ли се в "златна ера" българският волейбол, той отговори:

"Със сигурност, това, което се случи в последната година, е нещо, което ни дава огромно удовлетворение и ни прави много щастливи. Не мога да кажа дали се намираме в златна ера за българския волейбол. Аз по-скоро предпочитам да гледам на нещата по-философски. Това да е началото на един цикъл, който е свързан с цялостното развитие на българския волейбол. И не говоря само за мъжкото направление. Трябва да интегрираме още млади състезатели в представителните отбори. Подрастващите волейболисти на България трябва да продължат успехите."

Той коментира и предстоящото европейско първенство наесен и отговорността да играеш пред българска публика.

"За да ви отговоря какво би ме накарало да съм удовлетворен, означава, че трябва да направя прогноза за въздуха. Аз не обичам да правя така. Не гледам конкретни позиции и места. Знам, че ще бъда доволен, ако се представим добре в първата фаза на шампионата на Стария континент пред българска публика. Европейското първенство в доста аспекти не отстъпва на световното. В известна степен дори може да е по-сложно. Трябва да предложим най-добрата си версия, защото трудното започва тепърва. Всички отбори ще излизат срещу нас с по-голяма настървеност и заострено внимание", заяви Бленджини.

Той сподели, че в селекцията му ще попаднат играчите, които спечелиха сребърните медали от световното първенство във Филиппините.

"Това е най-логичното нещо, но определено има състезатели, които не бяха до момента в отбора да получат възможност да играят през лятото. Много е радващо да има толкова българи в големите първенства. Това е най-хубавото, че има много играчи, на които може да се разчита и които демонстрират израстване", убеден е специалистът.

Италианецът заяви, че следи отблизо и всички национали, които играят извън България.

"В днешно време интернетът улеснява. Не е трудно да видя статистиката от даден мач. Има и стрийминг на почти всички водещи първенства. Всеки месец идвам до България, за да гледам някои мачове. В Италия непрестанно ходя по залите. Първенствата във Франция, Полша, в Турция, следя непрестанно онлайн. Българското присъствие в тези шампионати напълно ме удоволятворява", сподели той.

Бленджини разкри, че е следил отблизо Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина и смята, че те са били изключително успешни за неговите сънародници, а също така и като организация.

"При наличието на олимпийски игри в моята родина постоянно гледах най-различни дисциплини. Успях дори да разговарям с някои атлети, които участваха на игрите. От тях получих информацията, че организацията на този форум е била на много високо ниво. Коментарите, които чух, бяха, че всичко е било почти перфектно. И това трябва да ни радва. Не само нас, които сме свързани с спорта, а и всички хора, защото спортът е един социално-културен феномен. И в частност олимпийските игри са един начин за популяризиране на спорта и за отправяне на едно послание към младите хора, а именно, че спортът не опира само до победи и загуби. Ефектът му е много по-голям, да образова младите хора, да успеят да разберат значението на спорта и колко много може да ти даде той", заяви италианецът.

"Не, на последно място трябва да отбележим, че за Италия игрите бяха изключителен успех заради многото медали, които спечелихме", коментира селекционерът на мъжкия ни волейболен тим.

Вижте интервюто във видеото!