Марица Пловдив спечели гостуването си на Миньор Перник за 15-а победа в шампионата

Волейболният шампион на България при жените Марица Пловдив спечели гостуването си на Миньор Перник в отложена среща от 12-ия кръг на Националната волейболна лига.

"Жълто-сините" стигнаха до чист успех с 3:0 (25:10, 25:18, 27:25) гейма, като в първите две части те нямаха затруднения и бързо ги взеха с 25:10 и 25:18. В третата домакините стояха близо в резултата до самия край, а състезателките на Ахметджан Ершимшек трябваше да отразят и един геймбол пред Миньор при 25:24 преди да затворят мача с 27:25.

Така Марица остава лидер в класирането на НВЛ с пълен актив от 45 точки от началото на редовния сезон.