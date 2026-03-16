Марица Пловдив потегли категорично в плейофите

Марица Пловдив започна по категоричен начин плейофите в Националната волейболна лига за жени. Действащите шампионки не срещнаха проблеми срещу Славия след 3:0 (25:16, 25:14, 25:18) в първия мач от четвъртфиналите, който се проведе в зала „Строител“. Така волейболистките на Ахметджан Ершимшек поведоха в серията с 1:0 победи, като се играе до три успеха.

Шампионките стартираха уверено в двубоя и рано отвориха разлика от 7 точки при 11:4. Те използваха умело началния си удар, за да разколебаят посрещането на Славия и това им позволи да увеличат аванса си на 17:7, а впоследствие и да вземат първата част с 25:16.

Във втория гейм "жълто-сините" продължиха да диктуват събитията на полето. Те поведоха с 10:7 в началото и поддържаха разликата до 19:14. След това шампионките направиха серия от шест поредни точки и затвориха втората част с 25:14. В третата "жълто-сините" постепенно започнаха да трупат аванс след 7:7, а след 19:17 дадоха само още точка на съперника за крайното 25:18.

Най-резултатна за успеха на Марица бе Александра Китипова с 16 точки, а Виктория Коева добави 13.

Други два мача от четвъртфиналите също завършиха с чисти победи. ЦСКА спечели с 3:0 (25:12, 25:18, 25:22) срещу Марица 2022, а ЦПВК надви Миньор Перник с 3:0 (25:9, 25:22, 26:24). Левски, втори в редовния сезон с 44 точки и десет по-малко от Марица, нямаше този късмет и отстъпи гейм на Драгоман, но направи пълен обрат и спечели с 3:1 (23:25), 25:20, 25:16, 25:15).

Вторите срещи от четвъртфиналите са насрочени за 19 март, а при необходимост решаващите трети двубои ще бъдат проведени на 23 март.