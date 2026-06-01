Джанлоренцо Бленджини: Целта за Лига на нациите е да бъдем конкурентноспособни

Националният отбор по волейбол на България проведе открита тренировка в тренировъчната зала на "Арена СамЕлион" в Самоков. Пред медиите застана селекционера Джанлоренцо Бленджини, който се зае с първия етап от подготовката си за Волейболната Лига на нациите.

Още сега той отличи целите пред момчетата при предстоящото домакинство в Лига на нациите.

"Със сигурност ще е трудно и дълго волейболно лято. Нашата цел си остава същата да са е класираме за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. За да я постигнем, ще трябва да работим много и здраво. За да постигам тази цел зависи от класирането ни в световната ранглиста. Пожелавам си да приключим на сходна позиция, която е сходна. Ще трябва да се защитават точки срещу силни противници. Няма да е лесно, но ще направим каквото е необходимо", заяви Джанлоренцо Бленджини.

Той желае момчетата му да бъдат „конкурентоспособни и да излизат за победа във всеки мач“.