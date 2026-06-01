Мартин Атанасов: Нямам търпение за европейското първенство

Нямам търпение за европейското първенство по волейбол. Това каза волейболният национал Мартин Атанасов, след като мъжкият национален отбор започна тренировки в Самоков. Тимът провежда първия етап от подготовката си за Лигата на нациите (VNL 2026) в новия спортен комплекс „СамЕлион“.

На въпрос как му звучи България да бъде медалист на Евро 2026 в столицата, Атанасов каза, че това би било много хубаво и припомни, че "трикольорите" вече са медалисти от световно първенство, но ще звучи по-добре шампион. Отборът дава всичко от себе си и има огромно желание за работа.

Той добави, че работят всеки ден за това да бъдат шампиони и това е тяхна мечта. „Доколко ще изпълним това наше желание всичко зависи от нас и нашата работа“, добави той.

Националът посочи, че не вижда в съотборниците да има притеснение. Той каза, че са били на косъм от победата миналото лято и изрази надежда тази година да се представят още по-добре още във волейболната Лига на нациите.