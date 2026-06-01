Алекс Грозданов: Важно е да играем мач за мач

Важно е да играем мач за мач и покажем какво можем, каза волейболният национал Алекс Грозданов, след като мъжкият национален отбор започна тренировки в Самоков.

Тимът провежда първия етап от подготовката си за предстоящото участие в Лигата на нациите (VNL 2026) в новия спортен комплекс „СамЕлион“.

„Смятам, че всички сме пораснали през изминалия сезон. Знам какво очакват от нас. Знаем си възможностите. Най-вече знаем колко трябва да работим, за да стигнем там, където искаме“, каза още Грозданов, който като капитан изведе България до сребърните медали на световното първенство през миналата есен.

Той посочи, че е най-важно да зарадват обществото и да покажат какво могат.

Грозданов добави още, че трябва да се надгради постигнатото от миналото лято и да запалят към този спорт все повече деца. Той изрази надежда, че отборът ще успеед да достигне до финалите и допълни, че очаква трудни съперници, които не трябва да бъдат подценявани и „трябва всеки един момент, всяка една точка да бъдем не на 100, а на 110%“.

По думите му в големите градове има много новосъздадени школи, където тренират деца, което го радва.