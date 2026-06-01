Любомир Ганев: България има един от най-добре подготвените треньорски щабове в света

Българският национален отбор по волейбол има един от най-добре подготвените треньорски щабове в света, каза президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. Националният тим започна тренировки в Самоков. Отборът провежда първия етап от подготовката си за Лигата на нациите в новия спортен комплекс „СамЕлион“.

Ганев каза още, че волейболистите ще се раздадат на сто процента. Той е казал на националите да слушат треньорския щаб и да спазват указанията.

Любомир Ганев припомни, че играта на всеки състезател зависи от този до него и това е отборен спорт. По думите му федерацията не се меси в работата на треньорския щаб.

Всички заедно продължат по пътя, който са си кръстили „Лос Анджелис 2028“, а основаната цел за това е класиране на Олимпийските игри в САЩ.