Контузия спря устрема на Симеон Николов

Травма помрачи края на редовния сезон за Симеон Николов и Локомотив Новосибирск в Суперлигата. Именно българинът получи контузия при успеха на неговите съотборници срещу Ярославич Ярославл с 3:0 гейма (25:22, 27:25, 25:21) в мач от последния 30-и кръг, който се изигра пред тяхна публика.

Българският национал се приземи лошо по време на втория гейм след участие в троен блок. Разпределителят падна на игрището и се хвана за десния глезен. Впоследствие той излезе от игра, а добрата новина бе , че не се нуждаеше от чужда помощ. Николов бе бинтован, и макар че няма информация още каква е неговата травма, очакванията са, че не е тежка.

В игра за отбора от Новосибирск се завърна Сам Деру, който отсъства няколко месеца заради лекуване на онкологично заболяване..

Така тимът, воден от Пламен Константинов, финишира на четвъртото място в руския волейболен елит, записвайки 24 победи, 6 загуби и 71 точки. Локомотив си осигури директно място за четвъртфиналите. Съперникът на Николов и компания ще стане ясен чрез победителя от допълнителния плейоф, който противопоставя петия Белогория и 12-ия, като се очаква това да бъде Горкий Нинжи Новгород.