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Боян Йорданов сложи край на впечатляващата си волейболна кариера

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Спорт
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Бронзовият медалист от световното първенство през 2006 година се сбогува с професионалния спорт след три десетилетия, посветени на играта

боян йорданов сложи впечатляващата волейболна кариера
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Бившият национал на България по волейбол Боян Йорданов официално прекратява състезателната си кариера. Новината беше обявена от самия него чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което той се сбогува с професионалния спорт след повече от 30 години, посветени на волейбола.

43-годишният диагонал за последно игра с екипа на гръцкия Арис Солун, а през годините изгради богата и успешна кариера както в България, така и в чужбина. Йорданов е шампион на България с Левски и носител на титлата в Гърция с Олимпиакос, като е защитавал цветовете още на клубове в Италия, Словения, Румъния и Кипър.

Сред най-значимите успехи на национално ниво са бронзовият медал от Световното първенство през 2006 година в Япония и третото място на Световната купа година по-късно. Йорданов беше сред ключовите фигури в едно от най-силните поколения на българския волейбол през новия век.

В прощалното си обръщение той благодари на всички, които са били част от неговия път – треньори, съотборници, съперници, журналисти и фенове. Специално място в посланието му заеха първият му наставник Божидар Горанов и неговата майка, които според думите му са изиграли решаваща роля за реализирането на мечтата му.

„Направих го по моя начин. С цялото си сърце и цялата си душа, от любов към играта. Леле, кога минаха 30 години?“, написа Йорданов, припомняйки началото на своя спортен път още като 13-годишно момче.

Бившият национал завърши посланието си с благодарност към волейбола за всички преживявания и успехи през годините.

Така една от емблематичните фигури на българския волейбол се разделя с активната си кариера, оставяйки след себе си впечатляваща визитка, множество отличия и трайна следа в историята на спорта у нас.

#Боян Йорданов

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