Боян Йорданов сложи край на впечатляващата си волейболна кариера

Бившият национал на България по волейбол Боян Йорданов официално прекратява състезателната си кариера. Новината беше обявена от самия него чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което той се сбогува с професионалния спорт след повече от 30 години, посветени на волейбола.

43-годишният диагонал за последно игра с екипа на гръцкия Арис Солун, а през годините изгради богата и успешна кариера както в България, така и в чужбина. Йорданов е шампион на България с Левски и носител на титлата в Гърция с Олимпиакос, като е защитавал цветовете още на клубове в Италия, Словения, Румъния и Кипър.

Сред най-значимите успехи на национално ниво са бронзовият медал от Световното първенство през 2006 година в Япония и третото място на Световната купа година по-късно. Йорданов беше сред ключовите фигури в едно от най-силните поколения на българския волейбол през новия век.

В прощалното си обръщение той благодари на всички, които са били част от неговия път – треньори, съотборници, съперници, журналисти и фенове. Специално място в посланието му заеха първият му наставник Божидар Горанов и неговата майка, които според думите му са изиграли решаваща роля за реализирането на мечтата му.

„Направих го по моя начин. С цялото си сърце и цялата си душа, от любов към играта. Леле, кога минаха 30 години?“, написа Йорданов, припомняйки началото на своя спортен път още като 13-годишно момче.

Бившият национал завърши посланието си с благодарност към волейбола за всички преживявания и успехи през годините.

Така една от емблематичните фигури на българския волейбол се разделя с активната си кариера, оставяйки след себе си впечатляваща визитка, множество отличия и трайна следа в историята на спорта у нас.