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България отстъпи на Бразилия в Лигата на нациите при дамите

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Българките не успяха да спечелят гейм срещу "Селесао".

българските волейболистки отстъпиха аржентина първата контрола лигата нациите
Снимка: Startphoto.bg
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България загуби с 0:3 (23:25, 17:25, 13:25) срещу домакина Бразилия в третия си мач в първия турнир от Лигата на нациите по волейбол за жени.

Воденият от треньора Марчело Абонданца състав поведе с 10:6 в първия гейм, но допусна обрат до 15:17. Последваха равностойни разигравания, но бразилките успяха да вземат аванс от 22:20. Крайното 25:23 даде сериозно превъзходство за "Селесао" и във втората част домакините контролираха събитията в решителните моменти на полето.

България водеше с 13:10, но след това отново позволиха обрат и Бразилия взе аванс от 2:0 след 25:17.

Третият гейм премина изцяло при превъзходство в полза на бразилския тим, който 10:3 и 20:8 в своя полза. Краят на двубоя дойде при 25:13, а българските националки отстъпваха най-сериозно в атака и при началния удар.

Най-резултатна в полза на България беше Александра Миланова с 9 точки. С по 7 се отличиха Борислава Съйкова и Микаела Стоянова.

За домакините с 14 пункта се отличи Тайнара.

Българките са на 13-то място в класирането до момента с победа и две поражения. В неделя срещу понеделник българките ще играят срещу Турция.

# Лига на нациите #Български национален отбор по волейбол за жени

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