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Калчев и Механджийски се класираха за полуфиналите на Sveti Vlas Beach Pro Tour

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Спорт
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Полуфиналният двубой е насрочен за неделя от 11:00 часа. В другата полуфинална среща ще се изправят братята Лихацкий от Украйна и унгарската двойка Тари/Нимайер.

калчев механджийски класираха полуфиналите sveti vlas beach pro tour
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Най-високо ранкираната българска двойка в плажния волейбол – Димитър Калчев и Димитър Механджийски, продължава впечатляващото си представяне на международния турнир Sveti Vlas Beach Pro Tour. След две победи в съботния ден на кортовете на Venid Beach националите си осигуриха място сред най-добрите четири отбора в надпреварата и запазиха шансовете си за участие във финала.

Първото препятствие пред българския тандем бе изцяло роден сблъсък срещу Константин Митев и Георги Антов в осминафиналите. По-рано през деня Митев и Антов си бяха осигурили място в елиминациите след убедителна победа над мароканската двойка Берада/Илиас с 2:0 (21:17, 21:13). В българското дерби обаче Калчев и Механджийски показаха по-голяма стабилност в ключовите моменти и спечелиха с 2:0 (21:18, 21:18), за да продължат към четвъртфиналите.

Там ги очакваше едно от най-сериозните изпитания в турнира - италианците Марко Улисе и Джакомо Спадони. Срещата предложи изключителна интрига и се превърна в една от най-оспорваните до момента в основната схема. Италианците взеха първия гейм с 21:18 и изглеждаха по-близо до успеха, но българският тандем демонстрира характер и шампионски манталитет.

Втората част премина точка за точка и бе решена едва след драматични разигравания и серия от геймболи. Калчев и Механджийски успяха да измъкнат гейма с 27:25, за да вкарат мача в решителен тайбрек. В него двамата национали отново запазиха самообладание в най-важните моменти и стигнаха до ценна победа с 15:13, оформяйки крайното 2:1.

Така българската двойка се класира за полуфиналите на турнира, където ще има възможност за реванш срещу сръбския тандем Марко Макарич и Джордже Класнич. Двата отбора вече се срещнаха в груповата фаза на основната схема, когато сърбите се наложиха с 2:0. Сега Калчев и Механджийски ще търсят различен развой и място във финала пред родна публика.

Полуфиналният двубой е насрочен за неделя от 11:00 часа. В другата полуфинална среща ще се изправят братята Лихацкий от Украйна и унгарската двойка Тари/Нимайер.

Решителният ден на Sveti Vlas Beach Pro Tour започва с полуфиналните сблъсъци още от 9:00 часа, а големият финал при мъжете е предвиден за 16:00 часа. Българските фенове ще се надяват националната двойка да продължи победния си ход и да се бори за титлата на един от най-силните турнири по плажен волейбол, провеждани по българското Черноморие.

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