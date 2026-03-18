Делото "Цалапица": ВКС ще се произнесе в срок за присъдата на Рангел Бизюрев

Снимка: БТА
Върховният касационен съд гледа делото срещу Рангел Бизюрев за убийството на Димитър Малинов от пловдивското село Цалапица. В съдебната зала подсъдимият Бизюрев заяви, че съжалява за случилото и че не е искал да убива Митко. Върховните съдии обявиха, че ще се произнесат с решение в срок. С какви аргументи Бизюрев поиска по-леко наказание, а близките на убития Митко поискаха доживотна присъда.

Апелативният съд увеличи присъдата на Бизюрев от 15 на 17 години затвор. Подсъдимият обаче беше оправдан по обвиненията за това, че смъртта е причинена по особено тежък за жертвата начин. От ВКС Бизюрев иска обвинението да бъде променено в още по-леко, че е убийството е по непредпазливост в следствие на умишлено причинени леки телесни повреди и така присъдата да бъде намалена.

Близките на Митко обаче настояват да се върне по-тежкото обвинение за умишлено убийство по особено мъчителен за жертвата начин и присъдата да бъде доживотен затвор или максималната с определен срок - 20 години. И двете страни настояват, че по делото са допуснати сериозни нарушения от съдебните състави както на Окръжния, така и на Апелативния съд в Пловдив.

Делчо Джубелиев, адвокат на Рангел Бизюрев: "Всичките телесни повреди, които са нанесени умишлено с удари, са леки съгласно съдебномедицинската експертиза. Следствие на една от тях, удар в носа, се получава кръвотечение. Това кръвотечение е в следствие на леката телесна повреда. Но с течение на времето тя прераства в тежка, от което настъпва смъртта."

Атанаска Бакалова, майка на Димитър Малинов: "Надявам се делото да бъде върнато на Апелативен съд и да се получи доживотна присъда. Това е справедливото наказание за това, което причиниха на Митко. Да не говоря, че всички, които са участвали трябваше да са с това обвинение и с доживотна присъда."

В днешното съдебно заседание майката на Митко внесе и още една жалба - тя е срещу съдебен заседател от първоинстанционния съд, гледал делото. Атанаска Бакалова твърди, че в социалната мрежа въпросният съдебен заседател е отправил обидни изрази към нея.

Вижте прякото включване на Иво Никодимов

#делото „Цалапица" #Върховния касационен съд #Рангел Бизюрев #убийство

