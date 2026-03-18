Днес ВКС гледа делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Върховните магистрати трябва да решат за присъдата на осъдения за престъплението Рангел Бизюрев.

До тук се стигна след жалби на подсъдимия и на майката на убития Димитър Малинов, която настоява за доживотна присъда за Бизюрев. Защитата му пък настоява за намаляване на наказанието или връщане на делото за ново разглеждане.

През декември миналата година Апелативният съд в Пловдив постанови 17 години затвор за Рангел Бизюрев. Той беше признат за виновен, че в нощта на 20 юли 2023 г. е причинил смъртта на Димитър Малинов, а близнаците Валентин и Борислав Динкови му помогнали да зарови тялото край селото. Двамата бяха осъдени съответно на 4 и 4 години и 6 месеца затвор.

