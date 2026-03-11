Случаят "Цалапица": Близки на убития Митко се събраха на протест пред МВР

Тази вечер пред Министерството на вътрешните работи имаше протест с искане за справедливост за убийството на 24-годишния Митко от Цалапица. Момчето беше убито през 2023 година, а извършителят на престъплението Рангел Бизюрев получи 17 години затвор.

Майката и близките на Митко поискаха оставката на преназначения шеф на полицията в Пловдив Васил Костадинов. Според тях, той умишлено е възпрепятствал разследването и се е обадил на Бизюрев, за да го предупреди, че го издирват за убийството.

Близнаците Борислав и Валентин бяха осъдени за укриване на престъплението. Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев покани майката на убития Митко и други родители чакащи справедливо правосъдие за децата си на среща.

Атанаска Бакалова, майка на убития Митко: "Две години и осем месеца, те отказват да образуват ново досъдебно производство и да бъдат привлечени, те са осъдени по член 294 в Районна прокуратура, затова, че са укрили, че Бизюрев е извършил това престъпление. А затова, че те са участвали не носят никаква наказателна отговорност. На нас ни трябва работеща държава, да защити нас, а не престъпниците. Искам да попитам г-н министъра той не се ли запозна със случая "Цалапица" преди да върне г-н Васил Костадинов?!"

снимки: Карина Караньотова, БНТ