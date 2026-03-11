БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта

Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
Лидерите на страните от Г-7 ще обсъдят икономическите последици от конфликта в Близкия изток.

Домакин на видеоконферентната среща е френският президент Еманюел Макрон, чиято страна е ротационен председател на групата на седемте най-развити икономики.

Министрите на енергетиката от Г-7 не успяха да постигнат съгласие за освобождаване на стратегически петролни резерви на среща в понеделник и поискаха от Международната агенция за енергията да направи оценка на ситуацията.

Според „Уолстрийт джърнъл“ агенцията е предложила най-голямото досега освобождаване на петрол от стратегическите резерви.

Очаква се решението да бъде взето днес.

