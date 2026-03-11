Раздават пакети с храна на родители, които отглеждат самостоятелно децата си

Във връзка с предстоящите великденски празници Фондацията за безбрачните самотни родители в България раздава пакети с храна на родители, които отглеждат самостоятелно своите деца. В тази група не влизат родители, които живеят на семейни начала.
Съдържанието на един пакет включва яйца, сирене, кашкавал, мляко и други продукти. Те ще се раздават до изчерпване на количествата. Всеки родител може да получи толкова пакета, колкото са децата в семейството.
Румяна Петрова, председател на Фондацията на безбрачните самотни родители: "Успяхме за тези 25 години да раздадем над 350 тона хранителни продукти, документите удостоверяват, че почти на всички празници Великден, Деня на детето, Коледа и Нова година винаги са се раздавали продукти. Продуктите, които и сега ще раздадем са от фирмите, които са наши верни, доверени фирми, които ни вярват, че наистина помагаме на хората."