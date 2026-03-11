БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Раздават пакети с храна на родители, които отглеждат самостоятелно децата си

Дарина Ангелова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Във връзка с предстоящите великденски празници Фондацията за безбрачните самотни родители в България раздава пакети с храна на родители, които отглеждат самостоятелно своите деца. В тази група не влизат родители, които живеят на семейни начала.

Съдържанието на един пакет включва яйца, сирене, кашкавал, мляко и други продукти. Те ще се раздават до изчерпване на количествата. Всеки родител може да получи толкова пакета, колкото са децата в семейството.

Румяна Петрова, председател на Фондацията на безбрачните самотни родители: "Успяхме за тези 25 години да раздадем над 350 тона хранителни продукти, документите удостоверяват, че почти на всички празници Великден, Деня на детето, Коледа и Нова година винаги са се раздавали продукти. Продуктите, които и сега ще раздадем са от фирмите, които са наши верни, доверени фирми, които ни вярват, че наистина помагаме на хората."

#самотни родители #пакети с храни #пакети с храна #самотни майки #Великденски празници

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ