Раздават пакети с храна на родители, които отглеждат самостоятелно децата си

Във връзка с предстоящите великденски празници Фондацията за безбрачните самотни родители в България раздава пакети с храна на родители, които отглеждат самостоятелно своите деца. В тази група не влизат родители, които живеят на семейни начала.

Съдържанието на един пакет включва яйца, сирене, кашкавал, мляко и други продукти. Те ще се раздават до изчерпване на количествата. Всеки родител може да получи толкова пакета, колкото са децата в семейството.