Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов е подал сигнал до ДАНС по повод изказвания на президента Илияна Йотова и депутата от БСП Наталия Киселова във връзка с депортирането на евреи от Северна Гърция и тогавашна Югославия по време на Втората световна война.

Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "България не признава каквато и да било вина за депортацията на тези евреи, защото те на практика не са били под българска власт и най-малкото не са били български граждани. България спасява своите евреи - това е категоричен факт, признат от целия свят.