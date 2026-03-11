БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за...
Чете се за: 03:45 мин.
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
България посреща Украйна на 14 март от 19:00 часа отново в зала "Колодрума".

Таня Гатева
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът Таня Гатева призна, че развоят на баскетболния мач за жени срещу Азербайджан, спечелен от "лъвиците" със 120:40, е бил очакван и отборът се готви изцяло за предстоящия ключов сблъсък с тима на Украйна от квалификациите за Евробаскет 2027.

"Очаквана победа. Знаехме, че ще превъзхождаме много отбора на Азербайджан. В крайна сметка, те са деца. От скоро започват да развиват женския баскетбол. Ползвахме двубоя като тренировка и се готвим само и единствено за мача с Украйна", коментира след срещата Гатева и отново акцентира върху предстоящата среща с украинската селекция в събота.

"Ключов мач. Очакваме да дойдат още повече хора в Пловдив. Благодаря на всички, които днес бяха в залата. Със сигурност мачът в събота ще е доста по-интригуващ. Ще е много по-интересен и ще има много повече напрежение и адреналин", каза още тя.

България посреща Украйна на 14 март от 19:00 часа отново в зала "Колодрума". До момента българският тим е с перфектен баланс от 4-0 победи и води в класирането на група "Е" от квалификациите за Евробаскет 2027.

