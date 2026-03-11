БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

Женският национален отбор на България излиза срещу Азербайджан в мач от четвъртия кръг от квалификациите за Евробаскет 2027

Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
България е домакин на Азербайджан в зала „Колодрума“ в Пловдив от 19:00 часа.

Женският ни национален отбор по баскетбол излиза за още една успешна крачка в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027. Селекцията на Таня Гатева е домакин на Азербайджан в мач от четвъртия кръг в група Е. Срещата в зала „Колодрума“, Пловдив ще стартира в 19:00 часа.

Българките са на прага на втората фаза в пресявките и при победа на срещу непретенциозния си съперник, както и при успех на Украйна срещу Черна гора в другия двубой от потока, ще си проправят път напред. „Лъвиците“ се намират еднолично на върха във временното класиране с пълен актив от три победи. Те ще имат допълнително чуждестранно подкрепление, тъй вече могат да разчитат на Стефани Костович. Американката дебютира неофициално за представителния ни тим по време на лагера в Русе през миналото лято, но в края на ноември се сдоби с български паспорт и сега може да го направи официално още тази вечер.

Днес станя ясно, че Кайла Хилсман отпада от състава за мача срещу Азербайджан. Таня Гатева ще разчита на Борислава Христова (Атинайкос/Гърция), Гергана Иванова (Роял Касторс Брен/Белгия),
Карина Константинова (Келтерн/Германия), Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия), Радостина Христова (Монтана 2003), Преслава Колева (Болцано/Италия), Ивана Бонева (Рилски спортист), Деница Манолова (Рилски спортист), Димана Костова (Рилски спортист), Валерия Алексиева (Берое Стара Загора), Илияна Георгиева (Батипаля/Италия) и Стефани Костович.

Към момента „лъвиците“ могат да се похвалят със средно по 95.7 точки, което ги поставя на върха по този показател в първия етап от квалификациите. Още по-впечатляващото е, че за три мача допускат по 56.6 точки.

От своя страна Азербайджан ще се опита да подобри представянето си в този прозорец. Съставът на Еврен Алкая отстъпва значително на класата на останалите тимове в групата и претърпя загуби с огромни разлики, като за три срещи позволява по 114.3 точки. Азербайджанките се намират на последната четвърта позиция с три загуби, а за този факт допринася и възрастта на почти всички баскетболистки, които са родени между 2007 и 2011 година.

Все пак най-сериозната състезателка в отбора е Александра Молънхауър, която е родена 1998 г. Американската баскетболистка на испанския Араски от години играе за Азербайджан.

Първият тест пред българките изглежда лесен и при добро стечение на обстоятелствата може да се окаже с цената на класиране преди по-тежките изпитания срещу Украйна и Черна гора.

Припомняме, че напред от всяка група продължават първите два състава от всяка група, както и трите най-добри трети отбора. Домакините на първенството се класират директно, като ще играят в група H по време на пресявките. Отборите на Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Испания и Турция ще се включат от втория етап, тъй като ще играят квалификации за световното първенство тази година в Берлин.

