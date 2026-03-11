Кайла Хилсман отпадна от състава на България за мача с Азербайджан

Срещата днес започва в 19:00 часа.
Кайла Хилсман отпадна от състава на женския национален отбор на България за мача срещу Азербайджан.
Срещата ще се играе по-късно днес, 11 март, от 19:00 часа в зала "Колодрума", в Пловдив.
Треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който ще излезе за двубоя от група Е на квалификациите за Евробаскет 2027.
Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:
Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)
Гергана Иванова (Роял Касторс Брен/Белгия)
Карина Константинова (Келтерн/Германия)
Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)
Радостина Христова (Монтана 2003)
Преслава Колева (Болцано/Италия)
Ивана Бонева (Рилски спортист)
Деница Манолова (Рилски спортист)
Димана Костова (Рилски спортист)
Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)
Илияна Георгиева (Батипаля/Италия)
Стефани Костович
Българките са с баланс от 3-0 победи. На 14 март те ще приемат Украйна от 19:00 часа отново в зала “Колодрума”, а на 17-ти ще имат визита на Черна гора в Бар.