Кайла Хилсман отпадна от състава на България за мача с Азербайджан

Кайла Хилсман отпадна от състава на женския национален отбор на България за мача срещу Азербайджан.

Срещата ще се играе по-късно днес, 11 март, от 19:00 часа в зала "Колодрума", в Пловдив.

Треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който ще излезе за двубоя от група Е на квалификациите за Евробаскет 2027.

Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:

Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)

Гергана Иванова (Роял Касторс Брен/Белгия)

Карина Константинова (Келтерн/Германия)

Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)

Радостина Христова (Монтана 2003)

Преслава Колева (Болцано/Италия)

Ивана Бонева (Рилски спортист)

Деница Манолова (Рилски спортист)

Димана Костова (Рилски спортист)

Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)

Илияна Георгиева (Батипаля/Италия)

Стефани Костович

Българките са с баланс от 3-0 победи. На 14 март те ще приемат Украйна от 19:00 часа отново в зала “Колодрума”, а на 17-ти ще имат визита на Черна гора в Бар.