НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

Кайла Хилсман отпадна от състава на България за мача с Азербайджан

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Срещата днес започва в 19:00 часа.

Кайла Хилсман
Снимка: Startphoto.bg
Кайла Хилсман отпадна от състава на женския национален отбор на България за мача срещу Азербайджан.

Срещата ще се играе по-късно днес, 11 март, от 19:00 часа в зала "Колодрума", в Пловдив.

Треньорът на женския национален отбор на България Таня Гатева избра състава, който ще излезе за двубоя от група Е на квалификациите за Евробаскет 2027.

Ето на кои състезателки ще разчита Таня Гатева:

Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)
Гергана Иванова (Роял Касторс Брен/Белгия)
Карина Константинова (Келтерн/Германия)
Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)
Радостина Христова (Монтана 2003)
Преслава Колева (Болцано/Италия)
Ивана Бонева (Рилски спортист)
Деница Манолова (Рилски спортист)
Димана Костова (Рилски спортист)
Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)
Илияна Георгиева (Батипаля/Италия)
Стефани Костович

Българките са с баланс от 3-0 победи. На 14 март те ще приемат Украйна от 19:00 часа отново в зала “Колодрума”, а на 17-ти ще имат визита на Черна гора в Бар.

