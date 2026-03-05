Таня Гатева избра 13 баскетболистки за квалификациите за Евробаскет 2027

Мачеовете с Азербайджан и Украйна са в зала “Колодрума” в Пловдив.
Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева е готова със състава, който ще се подготвя за мачовете от следващия игрови прозорец на квалификациите за Eвробаскет 2027. На “лъвиците” предстоят домакинства срещу Азербайджан на 11 март и срещу Украйна на 14-ти в зала “Колодрума” в Пловдив, както и гостуване на Черна гора в Бар на 17 март.
Ето на кои състезателки залага Таня Гатева:
Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)
Гергана Иванова (Роял Касторс Брен/Белгия)
Карина Константинова (Келтерн/Германия)
Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)
Радостина Христова (Монтана 2003)
Преслава Колева (Болцано/Италия)
Ивана Бонева (Рилски спортист)
Деница Манолова (Рилски спортист)
Димана Костова (Рилски спортист)
Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)
Илияна Георгиева (Батипаля/Италия)
Кайла Хилсман (Валенсия/Испания)
Стефани Костович
Националките ще имат тренировки в зала “Колодрума” на 9 март, като втората от тях - от 18.00 ч. ще бъде открита за медии.
Входът ще бъде свободен за деца до 12 години, както и за организираните баскетболни школи.
Женският национален отбор на България е с баланс от 3-0 в своята група Е на пресявките, където е еднолично начело в класирането.