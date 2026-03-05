Таня Гатева избра 13 баскетболистки за квалификациите за Евробаскет 2027

Селекционерът на женския национален отбор на България Таня Гатева е готова със състава, който ще се подготвя за мачовете от следващия игрови прозорец на квалификациите за Eвробаскет 2027. На “лъвиците” предстоят домакинства срещу Азербайджан на 11 март и срещу Украйна на 14-ти в зала “Колодрума” в Пловдив, както и гостуване на Черна гора в Бар на 17 март.

Ето на кои състезателки залага Таня Гатева:

Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)

Гергана Иванова (Роял Касторс Брен/Белгия)

Карина Константинова (Келтерн/Германия)

Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)

Радостина Христова (Монтана 2003)

Преслава Колева (Болцано/Италия)

Ивана Бонева (Рилски спортист)

Деница Манолова (Рилски спортист)

Димана Костова (Рилски спортист)

Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)

Илияна Георгиева (Батипаля/Италия)

Кайла Хилсман (Валенсия/Испания)

Стефани Костович

Националките ще имат тренировки в зала “Колодрума” на 9 март, като втората от тях - от 18.00 ч. ще бъде открита за медии.

Входът ще бъде свободен за деца до 12 години, както и за организираните баскетболни школи.

Женският национален отбор на България е с баланс от 3-0 в своята група Е на пресявките, където е еднолично начело в класирането.