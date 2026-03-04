БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борислава Христова и Атинайкос се класираха за финала на Еврокъп

Българската националка и гръцкият тим елиминираха Вилньов д'Аск и ще спорят за трофея срещу турския Мерсин

Борислава Христова и Атинайкос се класираха за финала на Еврокъп
Снимка: БТА
Слушай новината

Българската националка Борислава Христова и гръцкият ѝ клуб Атинайкос се класираха за финала на баскетболния турнир Еврокъп при жените. Тимът отстъпи като гост на френския Вилньов д'Аск със 70:78 (17:18, 15:14, 18:22, 20:24) в реванша от полуфиналния сблъсък между двата отбора.

Гръцкият състав обаче се възползва от убедителната победа с 69:56 в първата среща, което се оказа достатъчно, за да отстрани двукратния шампион в турнира и да си осигури място във финала. За Атинайкос това е първо участие в спора за трофея от 16 години насам.

Христова завърши двубоя с 6 точки, 5 борби и 2 асистенции за 14 минути на паркета. Най-резултатна за гостите беше Алексис Принс, която се отчете с 24 точки и 9 борби.

Двата отбора изиграха равностойно първо полувреме, приключило при 32:32. Домакините имаха аванс от четири точки преди последната четвърт – 54:50, но до края Атинайкос не позволи изоставането да нарасне и така запази предимството си от първата среща.

Във финала на Еврокъп съперник на гръцкия тим ще бъде турският Мерсин. Двубоите са насрочени за 2 април в Гърция и 9 април в Турция.

Преди това, на 27 март, за Христова и съотборничките ѝ предстои полуфинал в турнира за Купата на Гърция срещу тима на Панатлитикос.

#БК Атинайкос #Борислава Христова, баскетбол

