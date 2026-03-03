БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рилски спортист се сбогува с Адриатическата лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Ново поражение остави баскетболистките на Маргарита Маринкова извън Финалната четворка в турнира.

Рилски спортист жени
Рилски спортист приключи участието си в Адриатическата лига през този сезон. Баскетболистките на Маргарита Маринкова допуснаха поражение срещу Цинкарна Целе със 70:85 във втория мач от четвъртфиналите. В зала "Целе" самоковският тим, който в този мач бе само с осем състезателки и без нито една от своите чужденки, показа добро лице през първото полувреме, но в хода на второто не издържа. Рилецо не успя срещу словенките и преди шест дни, когато загуби в Самоков с 64:77, което означава, че няма да намери място на Финалната четворка.

Така Рилски успя да стигне до четвъртфиналите в дебютния си сезон на европейска сцена. От своя страна Цинкарна ще спори с Будучност на полуфиналите в надпреварата. Финалната четворка ще се проведе на 28 и 29 март.

Маруся Сеничар и Ндиома Кейн помогнаха на домакините да се сдобият с водачеството на бърза ръка. Въпреки силните изяви на Ивана Бонева, която настрои мерника, гостите останаха на крачка от обрата, а Шоунта Шоу се разигра и словенките се откъснаха с 12 точки след 10 минути игра.

Точните стрелби на Радина Илиева, Виолета Григорова и Бонева позволиха на самоковският тим да покаже по-добро лице и да обърне развоя на събитията в хода на втората част. Последва реакция от Зоя Щирн и Кейн, които позволиха на отбора от Целе да си върне лидерството и да се изстреля на голямата почивка при 46:44.

Кейн, Шоу и Щирн направиха така, че домакините постепенно да си върнат двуцифрената разлика при подновяването на играта. До края на третия период Рилецо не намери начин да отговори подобаващо и словенките се отскубнаха с 14 точки напред. Във финалната десетка резултатността рязко спадна, но отборът от Целе не изпусна контрола върху събитията на паркета.

Ивана Бонева бе над всички за Рилски с 21 точки. Виолета Григорова финишира с 14, Радина Илиева записа 10.

Ндиома Кейн (7 борби и 5 асистенции) и Шуонта Шоу (5 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 22 точки за Цинкарна. Зоя Щирн има 16 и 5 овладени под двата коша топки.

#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #ЖБК Цинкарна Целе #ЖБК Рилски спортист

