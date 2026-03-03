БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Везенков е под въпрос за мача с Панатинайкос в петък

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Българинът страда от травма в гърба, която получи по време на финала за Купата на Гърция именно срещу „зелените“. Контузията извади 206-сантиметровия стрелец от сметките и на националния отбор.

едно силно представяне везенков победа олимпиакос гърция
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Слушай новината

Завръщането на Александър Везенков в игра за Олимпиакос все още е под въпрос. Българският национал е на път да пропусне и следващия мач на „червено-белите“. Тимът от Пирея ще домакинства на Панатинайкос в Евролигата на 6 март (петък), а към момента крилото продължава да се възстановява, съобщават медиите в Гърция. Информацията гласи, че той тренира по индивидуална програма.

30-годишният баскетболист страда от травма в гърба, която получи по време на финала за Купата на Гърция именно срещу „зелените“. Контузията извади 206-сантиметровия стрелец от сметките на националния отбор за срещите от втория игрови прозорец в първия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, както и на „червено-белите“ от двубоя срещу Жалгирис в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

През този сезон Везенков може да се похвали със средни показатели от 19.3 точки, 6.9 борби и 1.4 асистенции за 27 мача в турнира на богатите, докато в елита на Гърция се отчита с по 17.5 точки, 4.8 овладени под двата ринга топки и 1.7 завършващи подавания за 15 срещи.

Все пак действащият шампион на Гърция със сигурност ще има на разположение друга ключова фигура. Очаква се в игра да се завърне Никола Милутинов, който изглежда възстановен от счупването на пръста, което претърпя именно на Финалната осмица в Ираклион през февруари. Срещата от 30-ия кръг между Олимпиакос и Панатинайкос ще състои в Двореца на мира и дружбата.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Евролига 2025/26 #БК Олимпиакос

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
2
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
3
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
4
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
3 март – България празнува Деня на свободата
5
3 март – България празнува Деня на свободата
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
6
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Европейски баскетбол

Рилски спортист се сбогува с Адриатическата лига
Рилски спортист се сбогува с Адриатическата лига
България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029 България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Чете се за: 04:12 мин.
Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Войната в Израел връща отбора на Апоел Тел Авив отново в София Войната в Израел връща отбора на Апоел Тел Авив отново в София
Чете се за: 02:17 мин.
България гостува на Армения с мисъл единствено за победата по пътя към Евробаскет 2029 България гостува на Армения с мисъл единствено за победата по пътя към Евробаскет 2029
Чете се за: 03:02 мин.
Мачът между Партизан и Дубай Баскет от Евролигата ще бъде отложен, съобщи президентът на сръбския клуб Мачът между Партизан и Дубай Баскет от Евролигата ще бъде отложен, съобщи президентът на сръбския клуб
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
София отбеляза 3 март с тържествена церемония и заря-проверка
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март 148 години свобода: България почита героите на Шипка на Националния празник 3 март
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“ В четвъртия ден на войната Тръмп: „Късно е за преговори“
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта Служебното правителство с план за извеждане на българите от зоната на конфликта
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
В отговор на обстрели от Хизбула - Израел започна сухопътна...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
Чете се за: 01:20 мин.
По света
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
Чете се за: 03:52 мин.
Спирането на шести блок се компенсира от водна и слънчева енергия
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ