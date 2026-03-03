Александър Везенков е под въпрос за мача с Панатинайкос в петък

Завръщането на Александър Везенков в игра за Олимпиакос все още е под въпрос. Българският национал е на път да пропусне и следващия мач на „червено-белите“. Тимът от Пирея ще домакинства на Панатинайкос в Евролигата на 6 март (петък), а към момента крилото продължава да се възстановява, съобщават медиите в Гърция. Информацията гласи, че той тренира по индивидуална програма.

30-годишният баскетболист страда от травма в гърба, която получи по време на финала за Купата на Гърция именно срещу „зелените“. Контузията извади 206-сантиметровия стрелец от сметките на националния отбор за срещите от втория игрови прозорец в първия етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029, както и на „червено-белите“ от двубоя срещу Жалгирис в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

През този сезон Везенков може да се похвали със средни показатели от 19.3 точки, 6.9 борби и 1.4 асистенции за 27 мача в турнира на богатите, докато в елита на Гърция се отчита с по 17.5 точки, 4.8 овладени под двата ринга топки и 1.7 завършващи подавания за 15 срещи.

Все пак действащият шампион на Гърция със сигурност ще има на разположение друга ключова фигура. Очаква се в игра да се завърне Никола Милутинов, който изглежда възстановен от счупването на пръста, което претърпя именно на Финалната осмица в Ираклион през февруари. Срещата от 30-ия кръг между Олимпиакос и Панатинайкос ще състои в Двореца на мира и дружбата.