Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол бяха отложени заради ситуацията в Близкия изток
Ръководството на баскетболната Евролига отложи два мача от предстоящия 30-и кръг на турнира заради ситуацията в Близкия изток.

Двубоите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан Белград - Дубай Баскетбол, насрочени за 5 март, ще се играят на по-късни дати.

"Мачовете са отложени поради настоящата ситуация в региона и произтичащата от това невъзможност за пътуване след временното затваряне на въздушното пространство. Евролигата по баскетбол ще оцени със засегнатите отбори най-добрите възможни варианти за пренасрочване на срещите, като същевременно ще следи отблизо последните развития и ще поддържа постоянна комуникация с местните и международните власти, както и с всички съответни организации, за да гарантира безопасността и благополучието на всички участници. Допълнителна информация ще бъде публикувана през следващите дни", се казва в изявление на Евролигата.

Вчера организацията отмени насочения за 3 март мач между израелския Апоел Тел Авив и френския Париж Баскет поради ситуацията в Близкия изток.

