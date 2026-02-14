Фенербахче сломи Панатинайкос със сирената и остана на върха в Евролигата

Шампионът в Евролигата Фенербахче постигна драматична победа при гостуването си на Панатинайкос с 85:83 в един от най-очакваните сблъсъци от 28-ия кръг на турнира.

Дуейн Болдуин се превърна в герой за "фенерите“, след като реализира победния кош със сирената и донесе седма поредна победа на тима. Турският гранд продължава да оглавява класирането с баланс 20-7.

Двубоят в Атина се изигра в изключително напрегната атмосфера пред близо 20 000 зрители, но гостите устояха на натиска. Най-резултатен за победителите бе Тарик Биберович с рекордните в кариерата си 26 точки.

В друг любопитен мач Реал Мадрид записа девета поредна победа над Партизан, този път със 77:73 като гост в Белград. Центърът Валтер Таварес имаше ключов принос с 13 точки и 7 борби.

Жалгирис се наложи над Апоел Тел Авив с 93:82, като Моузес Райт блесна с 25 точки – личен рекорд в кариерата му.

След серия от пет поредни поражения Монако се върна на победния път с успех 102:92 срещу Баскония. Майк Джеймс завърши със 17 точки и 8 асистенции.

В друга среща от кръга Дубай спечели при визитата си на Олимпия Милано с 96:78. Мфионду Кабенгеле се отличи с 22 точки и 10 борби, докато за домакините Марко Гудурич реализира 19 точки.