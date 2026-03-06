БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Фенербахче и Реал Мадрид постигнаха домакинстки победи в Евролигата

Спорт
Обзор на мачовете в турнира.

Фенербахче Монако
Снимка: БГНЕС
Защитаващият титлата си Фенербахче се наложи над тима на Монако с 88:70 като домакин в Турция в двубой от 30-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Грандът от Истанбул оглавява временното класиране с 22 победи и 7 поражения от 29 изиграни мача, докато Монако допусна втора поредна загуба и се намира на десета позиция с баланс 16-14.

Домакините водеха с 44:36 на почивката, а след силна трета четвърт си осигуриха аванс от 66:52 преди заключителните 10 минути.

Тейлън Хортън-Тъкър беше най-резултатен за Фенербахче с 28 точки и 8 борби, а с 14 точки, 7 борби и 8 асистенции за гостите завърши Майк Джеймс.

Реал Мадрид постигна трети пореден успех в Евролигата, след като надигра в Испания италианския Виртус Болоня с 92:84. Мадридчани са четвърти в класирането с актив 19-11, а Виртус Болоня заема 14-а позиция с 13 победи и 17 загуби.

Убедителна втора четвърт донесе преднина от 46:40 за Реал на почивката. Гостите се доближиха на 3 точки 61:64 в края на третия период, но испанският тим удържа противника до края на срещата.

Марио Хезоня се отличи с 19 точки, 6 борби и 3 асистенции за Реал Мадрид, докато Карсън Едуардс се отчете с 32 точки, 3 борби и 5 асистенции за Виртус Болоня.

Друг италиански отбор Армани Олимпия Милано спечели домакинството си срещу испанския Барселона с 87:84 и продължава с баланс 15-15 на 12-а позиция. Барселона е осми към момента със 17 победи и вече 13 поражения.

Най-резултатен за успеха на домакините беше Зак Лидей с 16 точки и 7 борби.

В Испания Валенсия се справи срещу гостуващия Жалгирис с 91:87 и се намира на втора позиция във временното класиране с актив 20-10. Литовският тим е седми със 17 успеха от 30 изиграни двубоя.

Омари Муур допринесе за победата на Валенсия с 16 точки и 3 асистенции.

Срещите Макаби Тел Авив - Апоел Тел Авив и Партизан - Дубай Баскетбол от 30-ия кръг на Евролигата бяха отложени, а тази вечер играят Олимпиакос - Панатинайкос, Анадолу Ефес - АСВЕЛ Лион-Вильорбан, Цървена звезда - Байерн Мюнхен и Баскония - Париж Баскет.

#Евролига 2025/26 #БК Реал Мадрид #БК Фенербахче

