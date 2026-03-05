БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Любомир Киров: Загубихме, защото изиграхме много лоша втора четвърт

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Треньорът на Рилски спортист отчете слабата защита и индивидуалната класа на Спартак Плевен в края на мача

Снимка: БТА
Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров заяви, че слабата игра във втората четвърт е била основната причина за поражението на неговия отбор от Спартак Плевен в мач от 22-рия кръг на Национална баскетболна лига.

"Загубихме, защото изиграхме много лоша втора четвърт в защита“, коментира Киров след двубоя. По думите му допуснатите 33 точки в тази част са натежали сериозно върху представянето на отбора, който е започнал второто полувреме с пасив от 16 точки.

"Важното е, че показахме характер и се върнахме в двубоя“, добави наставникът на самоковци.

Киров обясни и решението си Чавдар Костов да остане на паркета само 9 минути и 35 секунди, като подчерта, че това е било изцяло треньорско решение. Той призна, че умората на двамата национали в състава е оказала влияние върху играта на тима, но подчерта, че това не може да бъде оправдание, тъй като Рилски спортист разполага с достатъчно качествени баскетболисти.

"В края на мача се видя индивидуалната класа на някои от играчите на Спартак Плевен“, допълни специалистът, като отличи представянето на Джейлан Макклауд.

Треньорът на Рилски спортист е на мнение, че отборът трябва да подобри представянето си в защита. Според него в нападение нещата постепенно ще се подобрят, ако играчите бъдат по-отговорни и изпълняват стриктно поставените задачи.

