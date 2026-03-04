БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Миньор 2015 опаси крепостта си от Локомотив Пловдив

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
"Чуковете" удържаха "черно-белите" по пътя към две поред в НБЛ.

Миньор 2015 опаси крепостта си от Локомотив Пловдив
Снимка: НБЛ
Миньор 2015 се пребори за втори пореден успех в НБЛ. Съставът на Ивица Вукотич се наложи над Локомотив Пловдив със 109:103 в среща от 22-ия кръг, която бе изиграна в зала "Борис Гюдеров". "Чуковете" имаха предимство през целия мач до голяма степен, а в края отблъснаха щурма на момчетата на Асен Николов, нанасяйки им второ последователно поражение.

Официален дебют с екипа на "жълто-черните" направи Остин Прайс.

Миньор се придвижи до седмото място във временното класиране с 9 победи и 11 загуби в края на второто завъртане, докато Локомотив запази четвъртата си позиция с 12 успеха и 8 поражения.

Размяната на серии беляза старта, като стрелбата зад дъгата бе на дневен ред. Постепенно Алекс Уандие даде тон на домакините за едноличното водачество. Дъвъръл Рамзи, Шоу Андерсън и Кръстомир Михов показаха, че гостите няма да се предадат, но Лазар Станкович пое щафетата, правейки така, че „чуковете да се откъснат с 4 точки в края на дебютния период.

Точните стрелби валяха в началото на втората част. „Жълто-черните“ се развилняха в нападение чрез Игор Кесар, Лъчезар Тошков, Остин Прайс и Лъчезар Тошков, за да овладеят напълно инициативата. Рамзи бе единственият светъл лъч в офанзивен план за „черно-белите“, а тимът от Перник нямаше спиране и се прибра в съблекалнята при 66:51.

Тошков и Кесар настроиха мерника в хода на второто полувреме, за да оставят непокътната двуцифрената разлика на домакините. Усилията на Кръстан Кръстанов и Грант Сингълтън не дадоха желания резултат на „смърфовете“, което доведе до аванс 15 точки за „чуковете“ след 30 минути игра.

Отборът от Пловдив нямаше намерение да свежда глава и тези думи бяха затвърдени в заключителната четвърт, когато Георги Кендеровии, Грант Сингълтън и Томислав Минков съкратиха изоставането му само до 5 точки при по-малко от 5 минути до края. Уандие и Кесар се намесиха в точен момент за „жълто-черните“, които до финалната сирена не се огънаха.

Остин Прайс дебютира повече от подобаващо за Миньор, отчитайки с 27 точки, включително и с 5 успешни шута зад дъгата. Игор Кесар се разписа с 23, Лъчезар Тошков регистрира 17, 5 борби и 9 асистенции. Алекс Уандие приключи с 13 точки, Лазар Станкович има 12 и 12 овладени под двата ринга топки, Монтейвиъс Мърфи записа 10 и 6 овладени под двата коша топки.

Дъвъръл Рамзи блесна за Локомотив с 26 точки и 5 асистенции. Грант Сингълтън се отличи 24 , 5 борби и 8 завършващи подавания. Георги Кендеров реализира 14 точки, Томислав Минков остана с 11 и 5 овладени под двата ринга топки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Локомотив Пловдив #БК Миньор 2015

