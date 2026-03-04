Иран обяви контрол над Ормузкия проток

Иран заплаши, че ще стреля по всеки, който се опита да премине през Ормузкия проток. Стотици кораби са акостирали от двете му страни като предпазна мярка, а морският трафик през ключовия морски път намаля с около 90% само за два дни. Това доведе до прекъсвания на доставките и ръст на цената на петрола.

Последните даннни на Организацията на страните износителки на петрол са за 81 долара за барел. ЕС обяви, че не вижда непосредствено въздействие от конфликта върху сигурността на газовите доставки.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще помогне за осигуряване на потока от енергия и търговията в Персийския залив.