БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение между Испания и САЩ: Педро Санчес с нови критики срещу Вашингтон

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Напрежение между Испания и САЩ: Педро Санчес с нови критики срещу Вашингтон
Слушай новината

Испанският премиер Педро Санчес отново се противопостави на атаката срещу Иран от страна на САЩ и Израел.

Педро Санчес реагира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Мадрид заради позицията му към конфликта. Напрежението между двете държави - съюзници в НАТО, се засили, след като Санчес осъди бомбардировките на Иран от САЩ и Израел като безразсъдни и незаконни, а по-късно забрани на американските самолети да използват военноморски и въздушни бази в Южна Испания за офанзивата срещу Техеран.

Педро Санчес, министър-председател на Испания: "Трябва да се поучим от историята и не можем да играем руска рулетка със съдбата на милиони хора. Силите, участващи в този конфликт, трябва незабавно да прекратят военните действия и да се ангажират с диалог и дипломация."

#атаки срещу иран #САЩ #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
3
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
4
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си...
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във връзка със ситуацията в Близкия изток
5
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на риска във...
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток
6
Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Близък изток

Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е свършено и го знаят
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е свършено и го знаят
Кой е новият върховен лидер на Иран? Кой е новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 02:30 мин.
Връщат български туристи от Близкия изток с извънредни полети на 4 и 5 март Връщат български туристи от Близкия изток с извънредни полети на 4 и 5 март
Чете се за: 01:17 мин.
Десетки полети са отменени от и до Кипър заради ситуацията в Близкия изток Десетки полети са отменени от и до Кипър заради ситуацията в Близкия изток
Чете се за: 00:47 мин.
С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток С три полета от Дубай, Абу Даби и Оман връщат българи от Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.
"В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите "В безизходица сме, а България ни пожелава в имейл успех да си намерим полет": Разказ от първо лице на блокирани българи на Малдивите
8301
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от Близкия изток МВнР прави всичко възможно за безаварийно извеждане на българите от Близкия изток
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ