Напрежение между Испания и САЩ: Педро Санчес с нови критики срещу Вашингтон

Испанският премиер Педро Санчес отново се противопостави на атаката срещу Иран от страна на САЩ и Израел.
Педро Санчес реагира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Мадрид заради позицията му към конфликта. Напрежението между двете държави - съюзници в НАТО, се засили, след като Санчес осъди бомбардировките на Иран от САЩ и Израел като безразсъдни и незаконни, а по-късно забрани на американските самолети да използват военноморски и въздушни бази в Южна Испания за офанзивата срещу Техеран.
Педро Санчес, министър-председател на Испания: "Трябва да се поучим от историята и не можем да играем руска рулетка със съдбата на милиони хора. Силите, участващи в този конфликт, трябва незабавно да прекратят военните действия и да се ангажират с диалог и дипломация."