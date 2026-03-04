Напрежение между Испания и САЩ: Педро Санчес с нови критики срещу Вашингтон

Испанският премиер Педро Санчес отново се противопостави на атаката срещу Иран от страна на САЩ и Израел.

Педро Санчес реагира, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да прекрати търговията с Мадрид заради позицията му към конфликта. Напрежението между двете държави - съюзници в НАТО, се засили, след като Санчес осъди бомбардировките на Иран от САЩ и Израел като безразсъдни и незаконни, а по-късно забрани на американските самолети да използват военноморски и въздушни бази в Южна Испания за офанзивата срещу Техеран.