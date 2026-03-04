БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на...
Чете се за: 06:20 мин.
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Министерството на отбраната ще направи нов анализ на...
Чете се за: 01:05 мин.
Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева...
Чете се за: 00:37 мин.
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното...
Чете се за: 01:05 мин.
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:57 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:05 мин.

Новините 04.03.2026 г.

Чете се за: 03:55 мин.
Деца
Акценти за деня:

"Bangaranga" събра над 6 милиона гледания в Instagram и TikTok за 48 часа

Песента „Bangaranga“, с която DARA ще представи България на „Евровизия 2026“, събра над 6 милиона гледания само за 48 часа в Instagram и TikTok.

Днес отбелязваме Световния ден за борба със затлъстяването

На 4 март се отбелязва Световният ден за борба със затлъстяването. Затлъстяването е хронично заболяване, което може да доведе до над 200 други здравословни проблеми, включително диабет тип 2 и сърдечни болести.

Присмехулната кукабура – птицата, която сякаш се смее

Знаете ли, че има птица, която звучи така, сякаш се смее? Това е присмехулната кукабура – една от най-известните птици в Австралия.

Изкуственият интелект ще промени много професии

Специалисти смятат, че през следващите години роботите и компютърните програми ще поемат част от работата на хората – най-вече задачи, които се повтарят и се правят по точни правила.

В Мадрид незрящи хора видяха театъра с ръце

В театър „Мария Гереро“ в Мадрид се проведе специална обиколка за незрящи и глухи зрители. Те докосваха декорите и костюмите преди началото на спектакъла, за да си представят по-добре какво ще се случва на сцената.

Как се е движил Тиранозавър Рекс?

Ново изследване, публикувано в списанието “Royal Society Open Science”, показва, че Тиранозавър Рекс се е движел на пръсти, подобно на птица. Учени изследвали кости и вкаменени следи и установили, че най-дълбоките отпечатъци са при пръстите.

Училище в Шанхай обучава роботи

В Шанхай отвориха училище за роботи, където близо хиляда хуманоидни машини се учат как да работят и да помагат на хората. Те се учат да носят предмети, да разпознават хора, да реагират на задачи и дори да работят в заводи и офиси.

“Curiosity” откри възможни следи от древна подземна вода на Марс

Марсоходът “Curiosity” на НАСА изследва район на Марс с необичайни скални образувания, които от космоса изглеждат като огромна паяжина. Учените смятат, че те са следа от древна подземна вода.

СПОРТ

Ботев Пловдив надви Септември в Първа лига

Ботев (Пловдив) спечели домакинството си на Септември (София) в Първа лига. На стадион „Христо Ботев“ „канарчетата“ надделяха с 2:0 през второто полувреме.

Стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще приеме третия си откриващ двубой от световно

Легендарният стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще се превърне в първия стадион в историята, приел три откриващи двубоя от световни първенства. 99 дни преди срещата Мексико-Република Южна Африка, която ще даде начало на 23-я футболен Мондиал, финалните ремонтни дейности по съоръжението текат с пълна сила.

Обмислят физкултурните салони в училищата да остават отворени след часовете

Училищните салони може да останат отворени след часовете, за да спортуват повече деца. Тази идея обсъдиха съветникът по младежта и спорта Димитър Бербатов и министърът на образованието проф. Сергей Игнатов.

Водещи новини

НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Чете се за: 03:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Пиян турист блъсна Малена Замфирова Пиян турист блъсна Малена Замфирова
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер Няма причина цените на горивата в страната да се повишават, увери служебният премиер
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща си като...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Кризата в Близкия изток: Повечето от партиите искат свикване на КСНС
Чете се за: 04:12 мин.
Политика
Първи самолет с българи се прибра от Дубай
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...
Чете се за: 04:52 мин.
Близък изток
