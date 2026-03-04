Новините 04.03.2026 г.

Акценти за деня:
"Bangaranga" събра над 6 милиона гледания в Instagram и TikTok за 48 часа
Песента „Bangaranga“, с която DARA ще представи България на „Евровизия 2026“, събра над 6 милиона гледания само за 48 часа в Instagram и TikTok.
Днес отбелязваме Световния ден за борба със затлъстяването
На 4 март се отбелязва Световният ден за борба със затлъстяването. Затлъстяването е хронично заболяване, което може да доведе до над 200 други здравословни проблеми, включително диабет тип 2 и сърдечни болести.
Присмехулната кукабура – птицата, която сякаш се смее
Знаете ли, че има птица, която звучи така, сякаш се смее? Това е присмехулната кукабура – една от най-известните птици в Австралия.
Изкуственият интелект ще промени много професии
Специалисти смятат, че през следващите години роботите и компютърните програми ще поемат част от работата на хората – най-вече задачи, които се повтарят и се правят по точни правила.
В Мадрид незрящи хора видяха театъра с ръце
В театър „Мария Гереро“ в Мадрид се проведе специална обиколка за незрящи и глухи зрители. Те докосваха декорите и костюмите преди началото на спектакъла, за да си представят по-добре какво ще се случва на сцената.
Как се е движил Тиранозавър Рекс?
Ново изследване, публикувано в списанието “Royal Society Open Science”, показва, че Тиранозавър Рекс се е движел на пръсти, подобно на птица. Учени изследвали кости и вкаменени следи и установили, че най-дълбоките отпечатъци са при пръстите.
Училище в Шанхай обучава роботи
В Шанхай отвориха училище за роботи, където близо хиляда хуманоидни машини се учат как да работят и да помагат на хората. Те се учат да носят предмети, да разпознават хора, да реагират на задачи и дори да работят в заводи и офиси.
“Curiosity” откри възможни следи от древна подземна вода на Марс
Марсоходът “Curiosity” на НАСА изследва район на Марс с необичайни скални образувания, които от космоса изглеждат като огромна паяжина. Учените смятат, че те са следа от древна подземна вода.
СПОРТ
Ботев Пловдив надви Септември в Първа лига
Ботев (Пловдив) спечели домакинството си на Септември (София) в Първа лига. На стадион „Христо Ботев“ „канарчетата“ надделяха с 2:0 през второто полувреме.
Стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще приеме третия си откриващ двубой от световно
Легендарният стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще се превърне в първия стадион в историята, приел три откриващи двубоя от световни първенства. 99 дни преди срещата Мексико-Република Южна Африка, която ще даде начало на 23-я футболен Мондиал, финалните ремонтни дейности по съоръжението текат с пълна сила.
Обмислят физкултурните салони в училищата да остават отворени след часовете
Училищните салони може да останат отворени след часовете, за да спортуват повече деца. Тази идея обсъдиха съветникът по младежта и спорта Димитър Бербатов и министърът на образованието проф. Сергей Игнатов.