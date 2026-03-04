Хърватия въвежда обучение по изкуствен интелект в училищата

От есента в училищата в Хърватия ще бъде въведена учебната програма „Изкуствен интелект: от концепция до приложение“. Тя ще обхване всички класове в средното образование.

В момента програмата вече се преподава в десетки училища в страната и включва над 5000 ученици. За по-малките тя е извънкласна дейност, а за гимназистите – избираем предмет.

Учениците се запознават с основни теми като машинно обучение, работа с данни и начина, по който алгоритмите вземат решения. Целта е младите хора да разберат какво представлява изкуственият интелект и как се използва в различни сфери.

Според експерти от Хърватската асоциация за изкуствен интелект въвеждането на подобен предмет е важна стъпка за образованието. Те подчертават, че освен технологиите учениците трябва да разбират и етичните и социалните аспекти на изкуствения интелект.

Едно от основните предизвикателства остава подготовката на учителите, които трябва да преподават темата и да помогнат на учениците да развиват логическо мислене и творчески умения.