Българският трибагреник огря Ниагарския водопад за 3 март

Националният празник – 3 март, беше отбелязан и извън пределите на България. За пета поредна година Ниагарският водопад беше осветен за 15 минути в цветовете на българския флаг – бяло, зелено и червено.

Светлинното шоу се състоя в 5:00 часа българско време (22:00 часа местно време) със съдействието на американските и канадските власти. Така българската общност в Канада отбеляза Деня на свободата.

В Ню Йорк сънародниците ни организираха церемония по издигане на българското знаме в Манхатън. Празникът беше съпроводен и от български фолклор – ученички от българското училище „Христо Ботев“ изпълниха Дайчово хоро.

Българите пазят традициите си и почитат историята си, където и да се намират по света.