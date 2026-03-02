БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новините 02.03.2026 г.

Акценти за деня:

3 МАРТ

В навечерието на 3 март 400 деца рецитираха стихове пред Националната библиотека

Утре ученици от цялата страна ще се включат в тържествата за националния ни празник. Проявите вече започнаха. 400 деца рецитираха стихове и пяха песни пред Националната библиотека в София.

Паметникът на свободата на връх Шипка с вход свободен на 3 март

На 3 март Паметникът на свободата на връх Шипка ще е с вход свободен и удължено работно време. Всички, които желаят да разгледат постоянната експозиция, ще могат да го направят веднага след края на официалната церемония по повод националния празник, която се очаква да приключи около 12:30.

СВЯТ

Ескалацията на напрежението в Близкия изток продължава

Израел и Хизбула си размениха удари. Хизбула изстреля ракети и дронове от Ливан към Израел. Иран атакува съседни страни, съобщава се за експлозии в Дубай и Доха. Израелските сили атакуваха цели на шиитската организация в Ливан.

У НАС

DARA ще представи България на "Евровизия" с песента "Bangaranga"

Песента "Bangaranga" е била личният фаворит и на певицата DARA. Това призна самата тя в първото си телевизионно интервю, след като стана ясно с коя песен ще представи страната ни на „Евровизия“. Според нея песента носи силна балканска енергия.

Учител преподава история по иновативен начин – чрез музика и танци

Да учиш история чрез музика и танци – така доц. Симеон Симеонов от Благоевград разнообразява лекциите на студентите си, потапяйки ги в духа на отминалите времена.

СПОРТ

Малена Замфирова за трети път се качи на подиума в старт от Световната купа

Поредно силно представяне в сноуборда за Малена Замфирова, която за трети път в кариерата си се качи на подиума в старт от Световната купа. 16-годишната ни състезателка финишира трета в паралелния гигантски слалом в Криница (Полша).

Три титли за Божидар Саръбоюков на държавното първенство по лека атлетика

Божидар Саръбоюков завърши с 3 титли на Държавното първенство по лека атлетика в София. След като вчера извоюва държавната титла на троен скок с личен рекорд, днес той прибави още два златни медала към колекцията си – в скока на височина и в скока на дължина.

Арсенал спечели лондонското дерби с Челси във Висшата лига

Арсенал победи Челси с 2:1 и продължава похода си към титлата във Висшата лига. Хората на Микел Артета доминираха на терена през по-голямата част от мача и триумфираха на своя стадион „Емиратс“ в лондонското дерби, въпреки сериозната съпротива, която оказа съперникът им.

