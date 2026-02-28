Българката El Ma на сцената на „Сан Ремо“

Българската певица El Ma се качи на сцената на фестивала Сан Ремо – едно от най-престижните музикални събития в Италия.

Тя участва в конкурса за нови изпълнители заедно с музикалното трио Blind – El Ma – Soniko. Макар да не стигат до големия финал, изпълнителката споделя, че преживяването е било незабравимо и изключително емоционално.

По думите ѝ участието в „Сан Ремо“ е сбъдната мечта, а чувството да си на тази сцена е толкова силно, че трудно може да бъде описано с думи.

Песента им привлича вниманието на публиката и получава широко радиоизлъчване, а за El Ma най-важното остава музиката да достига до хората и да оставя следа.