БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВнР предупреди българските граждани незабавно да...
Чете се за: 00:52 мин.
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за...
Чете се за: 04:22 мин.
Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

Българката El Ma на сцената на „Сан Ремо“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Деца
Запази
българката шанс финал престижния песенен конкурс bdquoсан ремоldquo
Слушай новината

Българската певица El Ma се качи на сцената на фестивала Сан Ремо – едно от най-престижните музикални събития в Италия.

Тя участва в конкурса за нови изпълнители заедно с музикалното трио Blind – El Ma – Soniko. Макар да не стигат до големия финал, изпълнителката споделя, че преживяването е било незабравимо и изключително емоционално.

По думите ѝ участието в „Сан Ремо“ е сбъдната мечта, а чувството да си на тази сцена е толкова силно, че трудно може да бъде описано с думи.

Песента им привлича вниманието на публиката и получава широко радиоизлъчване, а за El Ma най-важното остава музиката да достига до хората и да оставя следа.

Последвайте ни

ТОП 24

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
1
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
2
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
4
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в...
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
5
Ескалация в Близкия изток: Иран реагира на превантивните удари
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през следващата седмица
6
Раздаването на хранителните помощи за най-бедните започва през...

Най-четени

16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
1
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
2
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
3
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
4
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
5
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: По света

Телескопът „Джеймс Уеб“ засне мъглявината „Оголен череп“
Телескопът „Джеймс Уеб“ засне мъглявината „Оголен череп“
В космоса вече се правят кисело мляко и кефир В космоса вече се правят кисело мляко и кефир
Чете се за: 01:00 мин.
Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог? Какви рискове крие използването на изкуствен интелект като психолог?
Чете се за: 01:00 мин.
Новините 27.02.2026 г. Новините 27.02.2026 г.
Чете се за: 02:52 мин.
19-годишният Николо Филипучи победи в категорията за нови предложения на фестивала в Сан Ремо 19-годишният Николо Филипучи победи в категорията за нови предложения на фестивала в Сан Ремо
Чете се за: 01:17 мин.
Експеримент във Виена: Деца прекараха 3 седмици без телефон и достъп до социални мрежи Експеримент във Виена: Деца прекараха 3 седмици без телефон и достъп до социални мрежи
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
Чете се за: 08:57 мин.
По света
Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта Премиерът Гюров: Няма директна военна опасност за България, страната ни не е част от конфликта
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток Президентът Йотова: Опасността от ескалация на конфликта е голяма и засяга целия регион на Близкия изток
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Националният авиопревозвач отмени всички полети от и до Тел Авив...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Мохамед Халаф: Прокситата на Иран очакват какво ще каже аятолах...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Тази вечер избираме песента, която DARA ще изпълни на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ