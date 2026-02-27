19-годишният Николо Филипучи победи в категорията за нови предложения на фестивала в Сан Ремо

Младият италиански певец Николо Филипучи спечели категорията за нови предложения на фестивала Сан Ремо с песента си „Лагуна“.

Филипучи е само на 19 години и стана популярен след участието си в музикалното риалити Приятели през 2024–2025 година. Песента му разказва за чувства, спомени и приключили любови – онова състояние, в което човек е между миналото и настоящето.

Младият изпълнител е роден в област Умбрия, свири на китара и пиано и вече има седем издадени сингъла. Музиката му е в поп стил, а интересът към него расте бързо.

По време на третата фестивална вечер на сцената като специални гости се появиха Ерос Рамацоти и Алиша Кийс. Рамацоти отбеляза 40 години от победата си в Сан Ремо, а Лаура Паузини изпълни „Heal the World“ заедно с детски хорове.

Фестивалът продължава тази вечер с надпреварата за дуети, в която участниците ще изпълнят известни кавъри заедно с популярни италиански изпълнители.