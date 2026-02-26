БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:42 мин.
По света
България не е усвоила нито едно евро от фонда за справедлив преход за регионите в размер на 600 милиона евро. Това съобщи в Брюксел служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, която участва в конференция, посветена на подпомагането на страните, граничещи с Украйна и Беларус.

Според Бонева, Европейската комисия е обещала да помогне, за да може страната ни да усвои средствата. Служебният регионален министър обеща европейски средства да има, дори да няма нов държавен бюджет.

Ангелина Бонева смята, че липсата на комуникация е сред основните причини за освобождаването на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев.

Ангелина Бонева, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството: “Липса на комуникация с мен като министър на регионалното развитие и благоустройството и определено липса на комуникация с гражданите по отношение на предстоящите празници. Организацията на трафика я поех на ръчно, днес ме замества друг заместник-министър, който също на ръчно е поел. Целта е българи и гърци да пътуват нормално в тези споделени дни, които предстоят на празници. Децата имат ваканции, не може точно сега да се правят ремонти, които не са одобрени от мен. Това трябваше да бъде комуникирано с мен. Това е основната причина това да се случи”.

#служебен министър на регионалното развитие #фонд за справедлив преход #усвояване #Смяна #АПИ #Ангелина Бонева

