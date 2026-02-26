България не е усвоила нито едно от 600 000 000 евро от фонда за справедлив преход, заяви служебният регионален министър

България не е усвоила нито едно евро от фонда за справедлив преход за регионите в размер на 600 милиона евро. Това съобщи в Брюксел служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, която участва в конференция, посветена на подпомагането на страните, граничещи с Украйна и Беларус.

Според Бонева, Европейската комисия е обещала да помогне, за да може страната ни да усвои средствата. Служебният регионален министър обеща европейски средства да има, дори да няма нов държавен бюджет.

Ангелина Бонева смята, че липсата на комуникация е сред основните причини за освобождаването на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев.