Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София. А 2-те стотинки от 1981 година стигнаха цената на гараж в краен квартал в столицата. На железните линии от влак през 1916 година пък става един от най-големите обири в България. Още от тайните на нумизматиката разкрива Виолета Русенова.

Почти нулев е шансът да имате тази монета в дома си. Става дума за 2 стотинки от 1981 година, а това, което я прави изключителна, е сгрешен надпис – вместо „1300 години България“, тази серия е изсечена с „Народна република България“. А цената ѝ, в зависимост от състоянието, може да е от 12 до 15 000 евро.

Калоян Борисов, нумизмат и търговец: "Никога не е пускана в размяна. При изработването на монетата се слага стара матрица с текст „Народна република България“. Няколко екземпляра са такива и са доста редки. Считаме, че са до 20 бройки, но на мен са ми известни дори по-малко."

Абсолютният рекордьор е монетата 100 лева от 1894 година, наричана „шедьовърът“.

Иван Данов, нумизмат: "32,26 грама злато. Огромна монета. Отсечена в тираж 2500 бройки."

Калоян Борисов, нумизмат и търговец: "Най-високата сделка е там – около 80–80 и няколко хиляди евро. В началото на миналата година имаше един търг на 20 лева от 1894 година, която също достигна такива суми – малко над 160 000 лева. Има и сделки, които не са търгове – до 100 000 евро. Вече над 100 000 евро само гоним сферата на теориите."

В мистерия е обвита и сребърна двулевка с лика на Фердинанд от 1916 година.

Иван Данов, нумизмат: "По данни от по-стари колекционери специално двулевката – те твърдят, че има не повече от 5–6 бройки останали."

Един случай от 1916 година влиза в историята. При докарването с влак на напечатаните в Австро-Унгария тогава 100 златни лева един от сандъците е откраднат, преди да стигне до БНБ. Става дума за близо 7000 купюра.

Иван Данов, нумизмат: "Сандъците с парите. И един сандък изчезва. 100 лева злато. Ей такава банкнота."

Калоян Борисов, нумизмат и търговец: "Серия Д. Знаете, че банкнотите имат серийни номера, имат и серии. БНБ ги обявява за невалидни, разбира се, впоследствие серия Д. Това, което е останало, или това, което е върнато от обира, са надпечатани с червена серия А."

Професионалистите имат и един съвет към любителите – независимо какво им се предлага, да внимават и да се пазят от фалшификати, особено китайски.

#ценни монети #нумизматика #апартамент #София #новини в Метрото

