Министър Петрова: Установихме критично забавяне на реформите в енергетиката

Критично забавяне на реформите по ПВУ в енергетиката, установи новият екип на министерството. Това заяви в "Още от деня" енергийният министър Ива Петрова.

Министър Петрова коментира приоритетите на екипа си след встъпването в длъжност и направената първоначална оценка на състоянието в сектора. Тя посочи, че са предприети действия за събиране на информация и определяне на основните направления за работа.

„Когато встъпих в длъжност моят екип направихме всичко възможно да съберем информация и да видим в какви направления трябва да тръгнем по отношение на сектора и кои са непосредствените приоритети“, заяви енергийният министър Ива Петрова.

По думите ѝ е установено сериозно изоставане по ключови реформи, свързани с европейското финансиране. Тя уточни, че проблемите засягат както Плана за възстановяване и устойчивост, така и основни структурни промени в сектора.

„Всъщност това, което установихме в Министерството на енергетиката, е критично забавяне по реформите по Плана за възстановяване и устойчивост и по-точно с основната реформа, свързана с корпоративното преструктуриране на БЕХ. Съществени проблеми по отношение гарантиране на безрисковото завършване на инвестициите по ПВУ. Знаете, в Министерството на енергетиката има пакет от инвестиции, които се подкрепят в рамките на механизма, който е пакет от инвестиции, ангажира съществен ресурс от близо 1 млрд евро и в същото време е свързан със съществена трансформация в сектора, тъй като тези инвестиции са насочени към системите за съхранение. Основната част от тях, които са два варианта – системи за съхранение съвместно разположени с мощности от възобновяеми енергийни източници и т.нар. самостоятелни батерии“, каза министърът.

По думите ѝ сериозно изоставане има и в подготовката на нормативната рамка и транспонирането на европейското законодателство.

„Другото, което има съществено изоставане в работата на министерството, е наистина по подготовката на нормативната рамка и по-конкретно транспониране на европейското законодателство, но също така и адаптиране на нормативната и регулаторната рамка към процесите на трансформация на сектора“, допълни Ива Петрова.

Министър Петрова коментира и въпроса за управлението в Българския енергиен холдинг и свързаните с него дружества, като подчерта, че са установени проблемни практики. По думите ѝ част от тях засягат контрола върху дружествата и решенията в системата.

„Спорни управленски практики означава начинът, по който се осъществява контрол върху дружествата.“

Тя посочи, че има и проблеми, свързани с критична инфраструктура и инвестиционни проекти, включително в ядрената енергетика.

Министърът допълни, че са установени и забавяния в ремонти, обществени поръчки и управленски решения в енергийните дружества. Петрова уточни, че вече са възложени одити в ключови дружества, включително в Българския енергиен холдинг, „Мини Марица-изток“ и „Нови мощности“. Тя обясни, че са предприети и кадрови промени с цел подобряване на управлението.

Ива Петрова коментира и стратегическите проекти, включително новите ядрени мощности.

„Седми и осми блок, в момента, знаете, че върви подготовката на проекта. Има договор за инженеринг, който се изпълнява. В момента върви искане за удължаване на този договор“

По думите ѝ се работи по финансов модел, но все още има нерешени въпроси. Тя подчерта, че има въпроси, които са върнати за доработка.

Министърът коментира и проекта за разширението на газовото хранилище „Чирен“.

„Разширението на „Чирен“ е един изключително важен проект.Това е изключително ценна инфраструктура в системата. Искам да сме сигурни, че нещата са както трябва по този проект.“

Вижте цялото интервю с министър Ива Петрова във видеото.