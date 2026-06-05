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Стилиян Петров: Когато дойдат трудните моменти осъзнаваш какво можеш да загубиш

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Български футбол
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БНТ 3 ще предава пряко „Мача на надеждата“ в събота.

Стилиян Петров
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Близо 10 000 билета са продадени до момента за благотворителния двубой „Мач на надеждата“, който ще се състои в събота в Бургас. Срещата с начален час 17:00 и ще бъде предавана пряко по БНТ 3.

„Когато дойдат трудните моменти, когато се бориш за живота, осъзнаваш какво можеш да загубиш. А ти губиш всичко. Това да се усмихнеш сутрин, да се събудиш сутрин, да си прегърнеш децата, да си прегърнеш съпругата, да си прегърнеш родител, който си загубил. Това е много тежко. Но ти го осъзнаваш, когато вече си на предел на това, дали ще успееш или няма да успееш. Аз го изпитах, аз знам колко е важно и за мен това е една голяма отговорност. А когато успееш и имаш възможността да даваш надежда на други, които се борят и преминават през трудните моменти“, коментира Стилиян Петров.

На събитието на стадион „Лазур“ се очаква да присъстват десетки популярни фигури от спортния и обществения живот. Сред ВИП гостите ще бъде и президентът Илияна Йотова.

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#Мач на надеждата #"Мач на надеждата" 2026 #Стилиян Петров

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