Президентът Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

Президентът на Република България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителната инициатива на Фондация "Стилиян Петров" с присъствието си на стадион "Лазур" за "Мача на Надеждата". Срещата ще бъде предавана пряко по БНТ 3 в събота от 16:55 часа.



Йотова ще бъде сред официалните гости в Бургас, с което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания.

Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на 6 юни 2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.