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Президентът Илияна Йотова пристига в Бургас за "Мача на Надеждата"

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Спорт
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Срещата ще бъде предавана пряко по БНТ 3 в събота. 

Снимка: Фондация "Стилиян Петров"
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Президентът на Република България Илияна Йотова ще подкрепи лично благотворителната инициатива на Фондация "Стилиян Петров" с присъствието си на стадион "Лазур" за "Мача на Надеждата". Срещата ще бъде предавана пряко по БНТ 3 в събота от 16:55 часа.

Йотова ще бъде сред официалните гости в Бургас, с което изразява своята съпричастност към каузата, обединяваща хиляди българи в борбата с онкологичните заболявания.

Присъствието на държавния глава Илияна Йотова е доказателство за голямата значимост на събитието, което превръща Бургас в столица на солидарността.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще се проведе на 6 юни 2026 г. на стадион "Лазур" в Бургас и ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти.

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#Илияна Йотова президент #"Мач на надеждата" 2026 #Фондация "Стилиян Петров"

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