Христо Янев: Играхме красив футбол

Христо Янев остана доволен от видяното след четвъртата поредна победа на ЦСКА в Първа лига. „Армейците“ не срещнаха проблеми срещу Ботев Враца след 5:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът на „червените“ смята, че са играли красив футбол.

"Направихме много добър мач, поздравявам отбора. Играхме красив футбол. Настроени сме спрямо това, което предлага противникът. Изпълнихме много добре плана за мача, въпреки че имахме проблеми след червения картон на Каталин Иту. След това продължихме да правим това, което искахме”, започна той.

„Каталин Иту, показа качествата, заради които сме го взели. Ще има време да се аклиматизира към играта. Направи две асистенции и по-добро начало едва ли би имало. Имаме млади футболисти, да ги развиваме и да даваме шансове да играят“, добави наставникът.

"Не съм имал възможност да гледам ОФИ. Имах по-малко от ден да се подготвя за Ботев Враца. Ще направим всичко по силите ни да се подготвим добре“, завърши Янев.