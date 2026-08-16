ЦСКА се позабавлява с Ботев Враца и продължава под пара в Първа лига

ЦСКА продължава да е под пара в Първа лига по пътя към четвъртия пореден верен ход. Съставът на Христо Янев нямаше проблеми срещу Ботев Враца с 5:0 в мач от петия кръг, който се изигра на Националния стадион "Васил Левски".

Точни за "армейците" бяха Жоел Цварц на два пъти, Теодор Иванов, Петко Панайотов и Леандро Годой. "Червените" рядко показваха признаци на колебания и доминираха изцяло, нанасяйки четвърта поредна загуба в Първа лига за футболистите на Тодор Симов в шампионата. Единственият негативен оттенък за тима от Борисовата градина бе дебютът на Каталин Иту, който се отчете с две асистенции, но бе изгонен в края на първото полувреме.

Това се оказа достатъчно за "армейците" да се предвиждат до второто място във временното класиране. От своя страна врачани остават без успех и заемат незавидната 13-та позиция само с точка. На 24 август (понеделник) ЦСКА ще спори с Локомотив София на стадион "Надежда", а отборът от Враца ще приеме Ботев Пловдив. Преди това "червените" ще приемат ОФИ Крит в първи мач от плейофите на Лига Европа, който ще се състои на 20 август (четвъртък).

Домакините не се забавиха с налагането на териториално надмощие още на старта. В 6-та минута Петко Панайотов центрира от статично положение и топката попадна на главата на Жоел Цварц, който стреля с глава и уцели гредата.

2 минути след това Панайотов подаде на Теодор Иванов, а той стреля доста слабо и не затрудни Любомир Василев, тъй като последният улови топката.

В 9-та минута дойде ред и на Андрей Иванов да пробва своя късмет. Той стреля от пеналтерията, а Василев бе на мястото си и спаси.

В 12-та минута „армейците“ стигнаха до така желания гол. Каталин Иту получи топката на десния фланг и оттам центрира, за да намери връхлитащия Цварц, който отново стреля с глава и разпечата вратата на Василев.

Гостите показаха зъби в следващите минути. След две поредни центрирания на Мартин Смоленски, които дойдоха от корнер, Преслав Боруков и Илия Юруков нацелиха десния страничен стълб.

В 24-та минута „червените“ останаха на крачка от нов гол. Исак Соле се пребори за една топка в наказателното поле на гостите и се освободи от опеката на своя защитник. Иту обаче му отне топката и стреля, а Василев внимаваше и спаси.

Шест минути по-късно Антоан Стоянов сгреши и Иту се озова сам срещу стража на врачани. Новото попълнение на столичния тим преодоля Василев, но неговият изстрел бе слаб и топката беше избита от голлинията.

В 33-та минута Жан-Филип Гбамен стреля от пряк свободен удар, преминал над напречната греда.

В 38-та минута тимът от Борисовата градина удвои своята преднина. Иту изведе Панайотов, който се намираше зад противниковата отбрана и преодоля Василев, за да реализира с удар, насочен към десния ъгъл.

Домакините обаче останаха с човек по-малко в петата минута на продължението на първата част. Иту влезе грубо в краката на Владислав Найденов. Първоначално Никола Попов показа само жълт картон на румънеца. Последва намеса на ВАР и главният рефер промени своето решение, показвайки червен картон на новото попълнение на „армейците“.

На старта на второто полувреме Иванов бе на крачка от това да си отбележи автогол, но Фьодор Лапоухов внимаваше и изби в корнер.

Домакините обаче останаха с човек по-малко в петата минута на продължението на първата част. Иту влезе грубо в краката на Владислав Найденов. Първоначално Никола Попов показа само жълт картон на румънеца. Последва намеса на ВАР и главният рефер промени своето решение, показвайки червен картон на новото попълнение на „армейците“.

На старта на второто полувреме Иванов бе на крачка от това да си отбележи автогол, но Фьодор Лапоухов внимаваше и изби в корнер.

В 59-та минута Панайотов изпълни статично положение, от което Цварц пропусна да вкара от близко разстояние.

6 минути по-късно „червените“ направиха резултата класически. Панайотов центрира от ъглов удар и след разбъркване в наказателното поле топката уцели десния страничен стълб. В този момент Иванов бе най-съобразителен и се разписа при добавакта.

В 72-та минута доминацията на тима от Борисовата започна да се забавлява. Йорданов напредна по левия фланг, а топката намери Цварц, който с глава се разписа за втори път във вратата на Василев.

Изминаха четири минути след това, когато при една от малкото си възможности на врачани Смоленски стреля, но Лапоухов внимаваше и спаси.

В 80-та минута именно стражът от Беларус намери с дълго подаване Леандро Годой. Последният се справи с бранител на отбора от Враца, пращайки топката във вратата на Василев за попадение №5.