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Първа лига: ЦСКА - Ботев Враца (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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19:44, 16.08.2026
Спорт
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Снимки: Startphoto.bg
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#Първа лига 2026/2027
#ПФК Ботев Враца
#ПФК ЦСКА София
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