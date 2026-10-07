Луис Де ла Фуенте: Разполагам с фантастични играчи, понякога изненадват дори мен

Старши треньорът на Испания Луис де ла Фуенте не спести суперлативи за своите футболисти след победата с 2:1 над Хърватия в гостуването от 4-ия кръг на груповата фаза на Лигата на нациите.

Световните шампиони направиха обрат през второто полувреме с два гола резервата Микел Мерино.

„Разполагам с фантастични играчи, които никога не спират да се борят. Понякога изненадват дори мен – ще бъда първият, който ще го признае. През второто полувреме показахме, че сме по-добрият отбор. Това е изключително ценна победа. Това е точно мачът, който очаквахме. Хърватия е страхотен отбор с голям престиж. Трябваше да се бъдем търпеливи и да ги изтощим. Контролирахме играта през второто полувреме, въпреки че те създадоха няколко опасни положения при контраатаки, което е нормално. Но бях уверен, че ще обърнем мача. Микел Мерино е един от най-добрите в света на своята позиция. Той има качествата да играе за всеки отбор и, разбира се, може да започне като титуляр във всеки мач. Той разбира тези аспекти на играта толкова добре. Той има дарба да вкарва голове, и то важни. Наистина ценим отдадеността, която винаги влага“, заяви испанският треньор.

Испания (12 точки след четири мача) е първа в таблицата на Лигата на нациите, Група 3, Дивизия А. Следващият им мач от турнира ще бъде гостуване на Чехия на 12 ноември.