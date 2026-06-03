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Здравко Здравков ще пази в "Мача на надеждата"

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Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
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Легендарният вратар застава зад каузата.

здравко здравков пази мача надеждата
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Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да обяви поредното голямо име, което ще вземе участие в благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас, който ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ 3. Легендата Здравко Здравков също застава зад каузата.

Здравко Здравков е сред най-стабилните български вратари, с 70 мача за националния отбор (15 като капитан) и участие на Мондиал 1998 и Евро 2004. У нас печели 3 титли и 4 купи с Левски, Славия и Литекс (обявен за най-добър вратар през 1996 г.), а в чужбина прави десетгодишна кариера в елитни турски клубове като Истанбулспор, Аданаспор и Ризеспор.

Здравко Здравков се присъединява към Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов, Пламен Крумов, Валентин Илиев, Георги Чиликов, Милен Петков, Ивайло Петков, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Папи Ханс, Юлиан Костов, Неманя Видич, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли, Дейвид Бентли, Йоргос Самарaс, Себастиен Басонг, Найджъл Бойл и Били Уингроув.

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