Тодор Симов: Трудно е за обяснение след такава загуба

Тодор Симов смята, че в Ботев Враца са допуснали доста грешка при четвъртата си поредна загуба в Първа лига. Врачани не успяха срещу ЦСКА след 0:5 на Националния стадион „Васил Левски“. Наставникът на Ботев смята, че самочувствието на отбора е паднало след третия и четвъртия гол.

„Трудно е за обяснение след тази загуба. Допуснахме доста грешки. Позволихме на ЦСКА да създаде толкова положения. Очакваше се да има такива неща с оглед на състава ни“, бяха първите думи на треньора.

„Когато бяхме с човек повече, не трябваше да избързваме. След третия и четвъртия гол самочувствието ни доста падна. Направихме и принудителна смяна, но не може да се оправдаваме“, каза още той.

„Надявам се в понеделник или вторник да имаме двама или трима нови футболисти“, уточни Симов.