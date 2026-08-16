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Тодор Симов: Трудно е за обяснение след такава загуба

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Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
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Допуснахме доста грешки, коментира още наставникът на Ботев Враца.

Тодор Симов: Трудно е за обяснение след такава загуба
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Тодор Симов смята, че в Ботев Враца са допуснали доста грешка при четвъртата си поредна загуба в Първа лига. Врачани не успяха срещу ЦСКА след 0:5 на Националния стадион „Васил Левски“. Наставникът на Ботев смята, че самочувствието на отбора е паднало след третия и четвъртия гол.

Трудно е за обяснение след тази загуба. Допуснахме доста грешки. Позволихме на ЦСКА да създаде толкова положения. Очакваше се да има такива неща с оглед на състава ни“, бяха първите думи на треньора.

Когато бяхме с човек повече, не трябваше да избързваме. След третия и четвъртия гол самочувствието ни доста падна. Направихме и принудителна смяна, но не може да се оправдаваме“, каза още той.

„Надявам се в понеделник или вторник да имаме двама или трима нови футболисти“, уточни Симов.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Враца #Тодор Симов

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